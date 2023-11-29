В Тульской области зарегистрированы первые случаи гриппа

На прошедшей неделе в Тульской области зарегистрировано 4685 случаев ОРВИ и гриппа, что ниже эпидпорога на 39% и выше уровня предыдущей недели на 17%.
Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области, в регионе зарегистрированы первые случаи гриппа. У заболевших лабораторно подвержен грипп А (H3N2), все лица не были привиты против этого заболевания.
Выделенный штамм гриппа является сезонным, протекает с классическими для этого заболевания симптомами, которые не отличаются от характерных признаков, вызываемых обычным вирусом гриппа. Среди них:
- ломота в теле;
- общая слабость и сонливость;
- головные боли и головокружение;
- боли в мышцах;
- высокая температура (нередко выше 39 градусов);
- тошнота и диарея;
- болевые ощущения, слезоточивость и резь в глазах;
- першение в горле и сухой кашель.
Такое состояние сохраняется у больного в течение трех-четырех дней, а после симптоматика постепенно затихает.
Без лечения возможны серьезные осложнения, среди которых расстройства нервной, эндокринной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
При появлении вышеуказанных симптомов не занимайтесь самолечением, а срочно обращайтесь за медицинской помощью.
В Роспотребнадзоре отметили, что вакцины, применяемые в текущем эпидемическом сезоне, эффективны против гриппа штамма H3N2 и обеспечат надежную защиту от данного заболевания и его осложнений.