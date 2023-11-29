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В Тульской области зарегистрированы первые случаи гриппа
Фото из архива Myslo

В Тульской области зарегистрированы первые случаи гриппа

Рассказываем о симптомах этого заболевания.

На прошедшей неделе в Тульской области зарегистрировано 4685 случаев ОРВИ и гриппа, что ниже эпидпорога на 39% и выше уровня предыдущей недели на 17%.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области, в регионе зарегистрированы первые случаи гриппа. У заболевших лабораторно подвержен грипп А (H3N2), все лица не были привиты против этого заболевания.

Выделенный штамм гриппа является сезонным, протекает с классическими для этого заболевания симптомами, которые не отличаются от характерных признаков, вызываемых обычным вирусом гриппа. Среди них:

  • ломота в теле;
  • общая слабость и сонливость;
  • головные боли и головокружение;
  • боли в мышцах;
  • высокая температура (нередко выше 39 градусов);
  • тошнота и диарея;
  • болевые ощущения, слезоточивость и резь в глазах;
  • першение в горле и сухой кашель.

Такое состояние сохраняется у больного в течение трех-четырех дней, а после симптоматика постепенно затихает.

Без лечения возможны серьезные осложнения, среди которых расстройства нервной, эндокринной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

При появлении вышеуказанных симптомов не занимайтесь самолечением, а срочно обращайтесь за медицинской помощью.

В Роспотребнадзоре отметили, что вакцины, применяемые в текущем эпидемическом сезоне, эффективны против гриппа штамма H3N2 и обеспечат надежную защиту от данного заболевания и его осложнений.

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