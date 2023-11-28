Опрос: каждая третья компания в Туле проведет новогодний корпоратив в ресторане

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Каждый третий работодатель готовит новогоднюю вечеринку в ресторане (31%). В каждой пятой компании праздник пройдет в офисе (21%). 2 из 100 предприятий и организаций организуют выезд за город. Еще 4% проведут корпоративное мероприятие онлайн. Другие форматы праздника планируют также 4% работодателей. Не будет новогодних корпоративов в каждой пятой компании. Таковы результаты опроса, который провел сервис SuperJob.

Относительно бюджета празднований мнения кадровиков и менеджеров по организации мероприятий разделились. Представители компаний чаще всего считают, что бюджет хорошей вечеринки на человека должен составлять от 3000 до 5000 рублей (36%), суммы от 5000 до 10000 назвали 30%. Среди event-менеджеров бюджет от 3000 до 5000 назвал 19%, от 5000 до 10 000 рублей — 26%. Если среди эйчаров бюджет более 20 000 рублей на человека может представить лишь каждый двадцатый (5%), то среди event-специалистов — каждый пятый (20%).

