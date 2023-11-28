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В Тульской области мигрантам запретили работать в такси, общественном транспорте и общепите

В Тульской области мигрантам запретили работать в такси, общественном транспорте и общепите

Подписан соответствующий указ.

28 ноября губернатор Алексей Дюмин подписал указ, устанавливающий запрет на работу иностранных граждан по патентам в следующих видах экономической деятельности:

  • розничная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями,
  • общественное питание,
  • пассажирские перевозки на общественном транспорте и такси.

Сообщается, что мера будет способствовать повышению качества предоставляемых услуг, трудоустройству в приоритетном порядке граждан России. Такие ограничения уже действуют в 19 регионах РФ.

Предусмотрен трехмесячный переходный период с даты опубликования указа, в течение которого работодатели должны завершить трудовые отношения с иностранными работниками, которые трудятся в указанных сферах.

Данное ограничение не распространяется на иностранных граждан, имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ, граждан государств — членов Евразийского экономического Союза (Республики Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика), граждан из стран дальнего зарубежья, имеющих разрешение на работу, высококвалифицированных специалистов.

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