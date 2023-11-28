Для участников программы «Сделано в Тульской области» снизили ставки на кредиты

Для участников программы «Сделано в Тульской области» снижена процентная ставка по кредитным продуктам Центра «Мой бизнес».

Напомним, в связи с повышением ключевой ставки в ноябре на оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин поручил проработать вопрос поддержки участников программы «Сделано в Тульской области», в том числе сохранения для них льгот по кредитам.

Льготное кредитование предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также самозанятым.

Получить подробную информацию о льготных займах можно на официальном сайте Тульского областного фонда поддержки малого предпринимательства или по тел. +7 (4872) 52-10-80.

Обо всех мерах поддержки бизнеса по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» можно узнать в центре «Мой бизнес»: мойбизнестула.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 600-777-1 (звонок бесплатный).