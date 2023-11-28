Погода в Туле 28 ноября: небольшой снег и до -9 градусов

Фото из архива Myslo

Во вторник в Тульской области будет облачно. Ожидается снег (до 2 мм за сутки) и гололедица на дорогах.

Ветер южной четверти, до 12 метров в секунду. Температура ночью и днём — от -3 до -9 градусов. Атмосферное давление — 735-740 мм рт. ст.