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Погода в Туле 28 ноября: небольшой снег и до -9 градусов
Фото из архива Myslo

Погода в Туле 28 ноября: небольшой снег и до -9 градусов

Синоптики прогнозируют низкое атмосферное давление.

Во вторник в Тульской области будет облачно. Ожидается снег (до 2 мм за сутки) и гололедица на дорогах.

Ветер южной четверти, до 12 метров в секунду. Температура ночью и днём — от -3 до -9 градусов. Атмосферное давление — 735-740 мм рт. ст.

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