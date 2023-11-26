В «Тула-Арене» подведут итоги «Битвы клубов»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

9 декабря в 13.00 в многофункциональном спортивном центре «Тула-Арена» состоится торжественное закрытие «Битвы клубов».

На протяжении года 86 спортклубов региона боролись за главный приз — 100 тысяч рублей от партнера проекта ПАО «Сбербанк» в школьной, студенческой и бизнес-лиге.

Участники проекта преодолели шесть этапов, показав командный дух и волю к победе.

Стартом соревнований стали Игры ГТО, на втором этапе спортклубы боролись за победу в мини-футболе. Далее команды выявляли сильнейшего в тэг-регби, четвертым этапом стал баскетбол 3×3, также участники сыграли в пейнтбол и волейбол.

Уже скоро будет определен лучший региональный спортклуб в каждой лиге. Гостей и участников мероприятия ждут фотозоны с игроками «Тулицы» и «Арсенала», развлечения от партнеров проекта, массовый флешмоб со зрителями, выступление «ПряникBand», аквагрим и, конечно же, розыгрыш призов.

Проект объединил более 2000 сторонников здорового образа жизни.

«Битва клубов» — это первые региональные спортивные соревнования между спортклубами региона. Они состоялись в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».