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В «Тула-Арене» подведут итоги «Битвы клубов»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В «Тула-Арене» подведут итоги «Битвы клубов»

9 декабря в 13.00 в многофункциональном спортивном центре «Тула-Арена» состоится торжественное закрытие «Битвы клубов».

На протяжении года 86 спортклубов региона боролись за главный приз — 100 тысяч рублей от партнера проекта ПАО «Сбербанк» в школьной, студенческой и бизнес-лиге.

Участники проекта преодолели шесть этапов, показав командный дух и волю к победе.

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Стартом соревнований стали Игры ГТО, на втором этапе спортклубы боролись за победу в мини-футболе. Далее команды выявляли сильнейшего в тэг-регби, четвертым этапом стал баскетбол 3×3, также участники сыграли в пейнтбол и волейбол.

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Уже скоро будет определен лучший региональный спортклуб в каждой лиге. Гостей и участников мероприятия ждут фотозоны с игроками «Тулицы» и «Арсенала», развлечения от партнеров проекта, массовый флешмоб со зрителями, выступление «ПряникBand», аквагрим и, конечно же, розыгрыш призов.

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Проект объединил более 2000 сторонников здорового образа жизни.

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«Битва клубов» — это первые региональные спортивные соревнования между спортклубами региона. Они состоялись в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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