В Туле представили новый рейтинг управляющих компаний

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Заказчиком исследования была Тульская торгово-промышленная палата. Его цель – изучить возможность устойчивого развития бизнеса и его текущее состояние путём оценки финансовых и хозяйственных показателей. В итоговый рейтинг вошли 58 тульских обслуживающих организаций, работающих на тульском рынке ЖКХ не менее 1 года.

Этот рейтинг не отражает качество оказываемых коммунальщиками услуг – специалисты оценивали лишь уровень устойчивого развития и финансово-хозяйственную деятельность УК.

По результатам исследования оказалось, что только 59%, работающих в регионе УК, имеют положительные чистые активы. При этом только у 36% из этих компаний размер чистых активов составляет 3 млн рублей и более.