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В Туле представили новый рейтинг управляющих компаний
Фото из архива Myslo

В Туле представили новый рейтинг управляющих компаний

Исследование проводилось Тульским социологическим центром под руководством кандидата философских наук, доцента Василия Мосина.

Заказчиком исследования была Тульская торгово-промышленная палата. Его цель – изучить возможность устойчивого развития бизнеса и его текущее состояние путём оценки финансовых и хозяйственных показателей. В итоговый рейтинг вошли 58 тульских обслуживающих организаций, работающих на тульском рынке ЖКХ не менее 1 года.

Этот рейтинг не отражает качество оказываемых коммунальщиками услуг – специалисты оценивали лишь уровень устойчивого развития и финансово-хозяйственную деятельность УК.

По результатам исследования оказалось, что только 59%, работающих в регионе УК, имеют положительные чистые активы. При этом только у 36% из этих компаний размер чистых активов составляет 3 млн рублей и более. 

С рейтингом можно ознакомиться здесь.

Фотограф:
сегодня, в 13:23 −4
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