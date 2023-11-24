В Туле скончался ветеран ВОВ и органов внутренних дел Леонид Буторов

Фото: телеграм-канал "Полиция Тульской области"

Ему было 99 лет.

23 ноября скончался ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Леонид Васильевич Буторов.

В годы Великой Отечественной войны он с боями прошел Венгрию, Австрию и Чехословакию в составе 351-го гвардейского стрелкового Краснознаменного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной Краснознаменной дивизии. Был награжден двумя медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены» и «За победу над Германией».

После войны Леонид Васильевич отдал много сил развитию и совершенствованию органов правопорядка, неся службу в подразделении уголовного розыска. Долгие годы вел активную патриотическую работу, делясь боевым и милицейским опытом с молодыми стражами порядка.

— Руководство УМВД России по Тульской области и весь личный состав органов внутренних дел региона выражают родным и близким Леонида Васильевича Буторова глубокие соболезнования. Его жизнь была достойным примером служения Отечеству. Уход из жизни Леонида Васильевича — большая утрата. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах! — прокомментировали в региональной пресс-службе ведомства.