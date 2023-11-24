Жительницу Тульской области несколько дней насильно удерживали в квартире

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В Новомосковске Тульской области возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы. Потерпевшая — местная жительница, которую 7 октября вооруженный ножом пьяный знакомый избил и несколько дней удерживал в квартире дома на ул. Паровозной.

«Женщине удалось тайно покинуть квартиру, спустившись из окна по бельевой веревке, и сообщить о случившемся в правоохранительные органы», — сообщила пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

По нашей информации, потерпевшая и обвиняемый знакомы, они периодически общались. Чтобы освободиться, женщине пришлось преодолеть путь с высоты третьего этажа.

В настоящее время злоумышленник задержан и ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следователь выступит в суде с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.