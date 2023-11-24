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Администрация Тулы прокомментировала исчезновение маршрута № 32
Фото Алексея Пирязева

Администрация Тулы прокомментировала исчезновение маршрута № 32

Конкурс на нового перевозчика планируют объявить на следующей неделе.

Городская администрация прокомментировала исчезновение транспорта на маршруте № 32. Как сообщили в Управлении по транспорту и дорожному хозяйству (УТиДХ), арбитражный суд Тульской области вынес решение о прекращении действия свидетельства на осуществление перевозок по маршруту. Решение вступило в законную силу 9 ноября.

На основании приказа УТиДХ от 17 ноября 2023 года подготовлена документация на размещение конкурса по данному маршруту. Объявить конкурс планируется в начале следующей недели.

Напомним, сразу несколько туляков сообщили в редакцию, что сейчас в городе невозможно дождаться маршрутки № 32 (ул. Ушинского — Гарнизонный проезд). По словам нашей читательницы, об этом ей 22 ноября сказал водитель одного из микроавтобусов, уточнив, что маршрут отменен. 

Сергей Стариков
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Автор:
сегодня, в 12:16 +3
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