Администрация Тулы прокомментировала исчезновение маршрута № 32

Фото Алексея Пирязева

Городская администрация прокомментировала исчезновение транспорта на маршруте № 32. Как сообщили в Управлении по транспорту и дорожному хозяйству (УТиДХ), арбитражный суд Тульской области вынес решение о прекращении действия свидетельства на осуществление перевозок по маршруту. Решение вступило в законную силу 9 ноября.

На основании приказа УТиДХ от 17 ноября 2023 года подготовлена документация на размещение конкурса по данному маршруту. Объявить конкурс планируется в начале следующей недели.

Напомним, сразу несколько туляков сообщили в редакцию, что сейчас в городе невозможно дождаться маршрутки № 32 (ул. Ушинского — Гарнизонный проезд). По словам нашей читательницы, об этом ей 22 ноября сказал водитель одного из микроавтобусов, уточнив, что маршрут отменен.