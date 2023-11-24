В Роспотребнадзоре рассказали, как согласовали строительство сотовой вышки во дворе дома

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Жители Пролетарского района продолжают обращаться в разные ведомства, не желая видеть рядом с многоэтажкой вышку сотовой связи.

Решение о размещении оборудования радиоэлектронного средства санитарное ведомство принимает на основании проектно-сметной документации. Ее представляет телеоператор. Таков ответ Роспотребнадзора на официальный запрос Myslo об установленной вышке во дворе дома по ул. Дементьева, 6.

— Согласие на установку несущих (опорных) сооружений предоставляют органы местного самоуправления или владельцы территории, на которых они располагаются. Роспотребнадзором выдаются только согласующие документы на размещение оборудования радиоэлектронного средства, — пояснили в официальном ответе.

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Представитель телеоператора должен предоставить смету. Роспотребнадзор проверяет документы, выдает заключение о соответствии санитарным правилам и гигиеническим нормативам. В дальнейшем сотовый оператор должен контролировать воздействие электромагнитных полей инструментальными исследованиями. Сначала — в течение 10 рабочих дней после дня ввода РЭС в эксплуатацию, далее — один раз в три года.

Однако, как сообщили местные жители, опора стоит, а оборудование — нет. Пролетарцы продолжают писать жалобы в Роспотребнадзор, выражая свое несогласие с решением об установке объекта. Тем временем прокуратура города продолжает проверку по обращению.

Напомним, в редакцию Myslo обратились жители домов по улицам Дементьева и Немцова в Пролетарском округе. Они возмущены тем, что без согласования с ними рядом с детской площадкой установили вышку сотовой связи.