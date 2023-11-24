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В Туле снова пропала маршрутка № 32

В Туле снова пропала маршрутка № 32

Напомним, в августе этого года была аналогичная ситуация, но потом микроавтобусы вновь появились на маршруте.

Сразу несколько туляков сообщили в редакцию, что сейчас в городе невозможно дождаться маршрутки № 32 (ул. Ушинского — Гарнизонный проезд). По словам нашей читательницы, об этом ей 22 ноября сказал водитель одного из микроавтобусов, уточнив, что маршрут отменен.

Представитель ООО ТК «ПАП», которому принадлежит выходивший на маршрут № 32 транспорт, объяснил корреспонденту Myslo, что у него отозвано свидетельство об осуществлении перевозок. Причиной стало то, что город не устроило количество маршруток на линии, — оно было меньше требуемого.

Напомним, в августе этого года мы сообщали о данной проблеме. В городской администрации тогда объяснили, что с перевозчиком судятся, чтобы отозвать у него свидетельство об осуществлении перевозок, и посоветовали воспользоваться автобусом № 25.

Отметим, что, по данным сервиса Яндекс.Транспорт, по состоянию на 10.27 пятницы, 24 ноября, на маршруте № 25 отображалось всего четыре автобуса.

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Сергей Стариков
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сегодня, в 10:32 +1
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