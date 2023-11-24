1100 тонн реагентов: как убирают Тулу после снегопада

В оружейной столице на борьбу со снегом аккумулировали все силы.

Сегодня, 24 ноября, в Туле продолжают устранять последствия снегопада. Техника расчищает дороги и тротуары, проезжие части обрабатывают противогололедными материалами.

По поручению главы администрации Ильи Беспалова уборка организована в усиленном режиме до нормализации погодных условий. Работа идет круглосуточно.

Ночью в уборке города задействовали более 80 единиц техники, в том числе 41 КДМ для россыпи песко-соляной смеси и реагента. Расчистку магистральных дорог осуществляли колонны спецтехники.

Днем к уборке города планируют привлечь около 400 рабочих и 150 единиц техники МКУ «Сервисный центр» и подрядной организации «Спецавтохозяйство», в том числе 45 КДМ и девять фронтальных погрузчиков для вывоза снега. Также на дороги Тулы выйдут 30 единиц привлеченной техники.

Особое внимание уделяется очистке и обработке противогололедными материалами спусков и подъемов, магистральных и второстепенных дорог, пешеходных коммуникаций, парковочных карманов, подземных и наземных пешеходных переходов, разворотных колец, мостов и путепроводов, остановочных площадок, маршрутов школьных автобусов, дорог в сельские поселения Большой Тулы.

За минувшие сутки было израсходовано свыше 1100 тонн противогололедных материалов. Вопрос содержания улично-дорожной сети находится на контроле городской администрации.