  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. 1100 тонн реагентов: Как убирают Тулу после снегопада - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
1100 тонн реагентов: как убирают Тулу после снегопада

1100 тонн реагентов: как убирают Тулу после снегопада

В оружейной столице на борьбу со снегом аккумулировали все силы.

Сегодня, 24 ноября, в Туле продолжают устранять последствия снегопада. Техника расчищает дороги и тротуары, проезжие части обрабатывают противогололедными материалами.

По поручению главы администрации Ильи Беспалова уборка организована в усиленном режиме до нормализации погодных условий. Работа идет круглосуточно.

Ночью в уборке города задействовали более 80 единиц техники, в том числе 41 КДМ для россыпи песко-соляной смеси и реагента. Расчистку магистральных дорог осуществляли колонны спецтехники. 

PAV-6816.jpg

Днем к уборке города планируют привлечь около 400 рабочих и 150 единиц техники МКУ «Сервисный центр» и подрядной организации «Спецавтохозяйство», в том числе 45 КДМ и девять фронтальных погрузчиков для вывоза снега. Также на дороги Тулы выйдут 30 единиц привлеченной техники. 

PAV-6927.jpg

Особое внимание уделяется очистке и обработке противогололедными материалами спусков и подъемов, магистральных и второстепенных дорог, пешеходных коммуникаций, парковочных карманов, подземных и наземных пешеходных переходов, разворотных колец, мостов и путепроводов, остановочных площадок, маршрутов школьных автобусов, дорог в сельские поселения Большой Тулы. 

PAV-6726.jpg

За минувшие сутки было израсходовано свыше 1100 тонн противогололедных материалов. Вопрос содержания улично-дорожной сети находится на контроле городской администрации.

Галерея
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 14:21 +2
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Черная пятница» в билайне: время удивительных скидок
«Черная пятница» в билайне: время удивительных скидок
Тульские гребцы вошли в десятку сильнейших на Кубке России
Тульские гребцы вошли в десятку сильнейших на Кубке России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.