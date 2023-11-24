Тульские гребцы вошли в десятку сильнейших на Кубке России

С 20 по 23 ноября в Краснодаре прошли Кубок России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин.

В рамках Всероссийских соревнований тульская спортсменка Дарья Зайцева завоевала бронзовую медаль в байдарке-одиночке на дистанции 5000 м.

В рамках Кубка России в байдарке-одиночке на дистанции 2000 м Анастасия Леонтьева стала четвертой. Елизавета Струтина показала седьмой результат.

Кроме того, Маргарита Дорохова с Евгением Дороховым завоевали бронзовую награду в байдарке-двойке на дистанции 200 м.

Елизавета Струтина и Анастасия Леонтьева стали бронзовыми призерами на дистанции 1000 метров в байдарке-двойке.

Как сообщает минспорт Тульской области, наши гребцы выступают на соревнованиях при поддержке Центра спортивной подготовки сборных команд региона.

Спортсменов подготовили Олег Чертов и Сергей Рассыхатский.