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В тульском Роспотребнадзоре назвали семь продуктов от стресса
Фото: freepik.com

В тульском Роспотребнадзоре назвали семь продуктов от стресса

В санитарном ведомстве рассказали, какая еда поможет выработать «гормон счастья».

В свой рацион важно включать продукты с высоким содержанием клетчатки и ферментов. Правильно выстроенная схема питания поможет бороться со стрессом, а не заедать его. Что именно следует включить в продуктовую корзину, рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

— В период затяжного стресса, когда напряжение и чувство тревожности становятся постоянными, люди начинают «заедать» проблемы, злоупотреблять сладкой, жирной пищей, фастфудом. Важно взять себя в руки и правильно выстроить рацион. В него нужно включить продукты с высоким содержанием клетчатки, полиненасыщенных жирных кислот, ферментов, пищу, которая может спровоцировать выработку «гормонов счастья»: серотонина, дофамина и эндорфина, — подчеркивает санитарное ведомство.

Среди продуктов, помогающих бороться со стрессом, выделили: пшеничные отруби, инжир, жирную морскую рыбу (скумбрия, сельдь, тунец, палтус, лосось, сардины, форель и т. д.), брокколи, темный шоколад, кефир, куркуму.

При стрессе не советуют злоупотреблять кофеином. Его избыток провоцирует тревогу и беспокойство, поскольку он чрезмерно стимулирует области мозга, ответственные за восприятие и обработку угроз. Плохо влияют на уровень стрессоустойчивости алкоголь, искусственные красители, консерванты и подсластители.

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