Мошенники рассылают тулякам сообщения с вредоносными ссылками

Сотрудники УМВД России по Тульской области советуют всем быть бдительными и не идти на поводу у преступников.

Тульские сыщики раскрыли новую схему обмана, которую активно применяют телефонные мошенники. На телефон потенциальной жертвы поступает сообщение примерно следующего содержания: «Смотрю на фото, вспоминаю нас».

Под текстом указана ссылка якобы на фотографию, при переходе по которой жертва может лишиться денег, находящихся на банковском счёте, к которому привязан номер телефона. Ни в коем случае не открывайте ссылки, полученные с незнакомых номеров, а все подобные сообщения – удаляйте.