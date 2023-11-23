  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Мошенники рассылают тулякам сообщения с вредоносными ссылками - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Мошенники рассылают тулякам сообщения с вредоносными ссылками

Мошенники рассылают тулякам сообщения с вредоносными ссылками

Сотрудники УМВД России по Тульской области советуют всем быть бдительными и не идти на поводу у преступников.

Тульские сыщики раскрыли новую схему обмана, которую активно применяют телефонные мошенники. На телефон потенциальной жертвы поступает сообщение примерно следующего содержания: «Смотрю на фото, вспоминаю нас».

Под текстом указана ссылка якобы на фотографию, при переходе по которой жертва может лишиться денег, находящихся на банковском счёте, к которому привязан номер телефона. Ни в коем случае не открывайте ссылки, полученные с незнакомых номеров, а все подобные сообщения – удаляйте.

Будьте бдительны, расскажите об этом своим родным и близким!

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Фотограф:
вчера, в 22:33 +3
Другие статьи по темам
Событие
полицияновая схема мошенничестваобмантелефонные мошенники
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле 24 ноября отключат свет
Где в Туле 24 ноября отключат свет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.