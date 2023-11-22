В Туле на аукционе продадут внедорожник Audi и автобус Mercedes

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Торги проведёт МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

Во вторник, пятого декабря, в 11.00, на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП» состоится очередной аукцион по продаже имущества должников. На торги выставлены машины и недвижимость на общую сумму свыше 44 млн рублей.

Среди лотов – автомобили Lada X-Ray, Nissan Qashqai, Opel Astra, Volkswagen Jetta, Audi Q7, земельные участки в Венёве, недостроенное здание в Новомосковске, автобус Mercedes-Benz и доля в уставном капитале фирмы.

Заявки на участие в аукционе принимаются здесь до 1 декабря.

В пресс-службе регионального УФССП России отметили, что судебные приставы для исполнения исполнительного документа вправе наложить арест на имущество должника, в том числе и в течение срока, установленного судом для добровольного исполнения.