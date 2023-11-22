Суворовская администрация объяснила использование старых труб при капремонте плотины за 47 млн рублей

Фото из соцсетей Геннадия Сорокина

Решение об использовании труб 90-х годов было принято после оценки проектной организацией.

После нашей публикации «Жители поселка Ханино: „Нашу плотину ремонтировали за 47 млн рублей, а она уже разваливается“» в редакцию поступил ответ от администрации Суворовского района:

«По информации администрации муниципального образования Суворовский район, работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения пруда п. Ханино выполнялись согласно проектно-сметной документации, разработанной ООО «Институт „Рязаньпроект“ и прошедшей государственную экспертизу. При разработке проекта оценивалось состояние стальных труб, имеющихся на объекте в п. Ханино. По итогам проведенной оценки проектной организацией принято решение о возможности использования имеющихся труб.

В настоящее время администрацией муниципального образования Юго-Восточное Суворовский район ведутся работы по благоустройству гребня плотины отсыпкой щебнем для комфортного проезда.

В отношении подрядной организации, не выполнившей обязательства по муниципальному контракту, ведется претензионно-исковая работа, а также мероприятия по расторжению контракта.

По итогу проведенной работы запланировано заключение нового муниципального контракта. Завершение работ на объекте запланировано в третьем квартале 2024 года, учитывая благоприятный летний период для качественной реализации ремонтных работ».

Ранее жители Ханино рассказали о ремонте плотины на местном пруду:

— Не до конца отремонтированная плотина в поселке уже проваливается. Школьный автобус уже отказывается ездить за детьми в Малиновку, так как дорога проходит через плотину. Строители все работы остановили и уехали еще в июле. На ремонт, мы знаем, были выделены огромные деньги.

Также жители рассказали, что при ремонте, который обошелся бюджету в почти 47 млн рублей, использовали старые трубы, которые лежали у пруда с 90-х годов.