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Суворовская администрация объяснила использование старых труб при капремонте плотины за 47 млн рублей
Фото из соцсетей Геннадия Сорокина

Суворовская администрация объяснила использование старых труб при капремонте плотины за 47 млн рублей

Решение об использовании труб 90-х годов было принято после оценки проектной организацией.

После нашей публикации «Жители поселка Ханино: „Нашу плотину ремонтировали за 47 млн рублей, а она уже разваливается“» в редакцию поступил ответ от администрации Суворовского района:

«По информации администрации муниципального образования Суворовский район, работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения пруда п. Ханино выполнялись согласно проектно-сметной документации, разработанной ООО «Институт „Рязаньпроект“ и прошедшей государственную экспертизу. При разработке проекта оценивалось состояние стальных труб, имеющихся на объекте в п. Ханино. По итогам проведенной оценки проектной организацией принято решение о возможности использования имеющихся труб.

В настоящее время администрацией муниципального образования Юго-Восточное Суворовский район ведутся работы по благоустройству гребня плотины отсыпкой щебнем для комфортного проезда.

В отношении подрядной организации, не выполнившей обязательства по муниципальному контракту, ведется претензионно-исковая работа, а также мероприятия по расторжению контракта.

По итогу проведенной работы запланировано заключение нового муниципального контракта. Завершение работ на объекте запланировано в третьем квартале 2024 года, учитывая благоприятный летний период для качественной реализации ремонтных работ».

Ранее жители Ханино рассказали о ремонте плотины на местном пруду: 

— Не до конца отремонтированная плотина в поселке уже проваливается. Школьный автобус уже отказывается ездить за детьми в Малиновку, так как дорога проходит через плотину. Строители все работы остановили и уехали еще в июле. На ремонт, мы знаем, были выделены огромные деньги. 

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Также жители рассказали, что при ремонте, который обошелся бюджету в почти 47 млн рублей, использовали старые трубы, которые лежали у пруда с 90-х годов

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Автор:
сегодня, в 15:40 +1
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