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«Тулагоргаз» поставил боксы, где можно оставить копии документов для перезаключения договоров

«Тулагоргаз» поставил боксы, где можно оставить копии документов для перезаключения договоров

Боксы установлены в офисах компании.

Из-за огромного наплыва туляков в офисе «Тулагоргаза», газовики придумали специальные боксы, в которых можно оставить копии документов, необходимых для перезаключения договора на техобслуживание внутриквартирных сетей.
 
В «Тулагоргазе» говорят, что при этом сохранность персональных данных обеспечивается в соответствии с действующим законодательством.

Боксы установлены:
  1. В специализированных магазинах газового оборудования «Домашний Очаг» по адресам: ул. М. Тореза, 5; ул. Кирова, 17.
  2. В Едином центре предоставления услуг АО «Тулагоргаз»: по адресу: Тула, ул. М. Тореза, 5.
  3. В корпусе № 2 здания АО «Тулагоргаз» по адресу: Тула, ул. М. Тореза, 5.

Абонентам предлагают положить в бокс в файле или конверте копии:

  • паспорта собственника (страницы с фото и пропиской);
  • документа, подтверждающего право собственности на квартиру (выписка из ЕГРН, Свидетельство о праве собственности, договор передачи с БТИ и т. д.) или договор соц. найма;
  • указать данные СНИЛС и ИНН (при наличии);
  • указать телефон для связи и адрес электронной почты (при наличии);
  • доверенность в простой письменной форме (в случае, если собственник находится на СВО, в длительной командировке и т. п.).
  • заполнить согласие на обработку персональных данных. Бланк для заполнения выдаст специалист ЕЦПУ или магазина.

Договор будет готов в течение трех рабочих недель. По готовности документов с абонентом свяжутся.

В период праздничных дней с 4.11.2023 г. по 6.11.2023 г. туляки могут оставить копии документов в боксах по адресам, указанным в пунктах № 1 и 3.

О том, зачем нужно перезаключать договор и как это сделать, читайте в нашем обзоре «Как перезаключить «газовый» договор: 10 наивных вопросов «Тулагоргазу»

Сюжет: Перезаключение газового договора
Как перезаключить «газовый» договор: 10 наивных вопросов «Тулагоргазу»
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