«Тулагоргаз» поставил боксы, где можно оставить копии документов для перезаключения договоров

Боксы установлены:
- В специализированных магазинах газового оборудования «Домашний Очаг» по адресам: ул. М. Тореза, 5; ул. Кирова, 17.
- В Едином центре предоставления услуг АО «Тулагоргаз»: по адресу: Тула, ул. М. Тореза, 5.
- В корпусе № 2 здания АО «Тулагоргаз» по адресу: Тула, ул. М. Тореза, 5.
Абонентам предлагают положить в бокс в файле или конверте копии:
- паспорта собственника (страницы с фото и пропиской);
- документа, подтверждающего право собственности на квартиру (выписка из ЕГРН, Свидетельство о праве собственности, договор передачи с БТИ и т. д.) или договор соц. найма;
- указать данные СНИЛС и ИНН (при наличии);
- указать телефон для связи и адрес электронной почты (при наличии);
- доверенность в простой письменной форме (в случае, если собственник находится на СВО, в длительной командировке и т. п.).
- заполнить согласие на обработку персональных данных. Бланк для заполнения выдаст специалист ЕЦПУ или магазина.
Договор будет готов в течение трех рабочих недель. По готовности документов с абонентом свяжутся.
В период праздничных дней с 4.11.2023 г. по 6.11.2023 г. туляки могут оставить копии документов в боксах по адресам, указанным в пунктах № 1 и 3.
О том, зачем нужно перезаключать договор и как это сделать, читайте в нашем обзоре «Как перезаключить «газовый» договор: 10 наивных вопросов «Тулагоргазу»