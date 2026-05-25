В Тульской области стартует новая программа поддержки абитуриентов. Сегодня, 25 мая, губернатор Дмитрий Миляев подписал соглашения о сотрудничестве с двумя опорными вузами региона — Тульским государственным университетом (ТулГУ) и Тульским государственным педагогическим университетом им. Л. Н. Толстого.

Соглашения предусматривают полную оплату обучения для 10 детей из многодетных семей ежегодно. Финансирование будет осуществляться на паритетной основе: 50% средств выделит региональный бюджет, еще 50% — сами университеты.

Стоит отметить, что соглашение способствует поддержанию в регионе экосреды по поддержке семьи, материнства и детства.

Кроме того, вузами будет обеспечено приоритетное предоставление мест в общежитиях на весь период обучения.

«Для многих многодетных семей финансовая сторона вопроса при поступлении в вуз может стать серьезным препятствием. Именно поэтому мы приняли решение объединить усилия с ведущими университетами региона и запустить механизм поддержки, оплачивая обучение талантливых ребят», — подчеркнул значимость инициативы губернатор.

Это не первая подобная мера в регионе. В прошлом году аналогичные соглашения были заключены с Высшей школой экономики (ВШЭ). Благодаря этой поддержке ребята из тульских многодетных семей уже успешно поступили в вуз и начали обучение в сентябре.