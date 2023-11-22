Оформляя тулякам пенсию, чиновники не учли почти 30 лет трудового стажа

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Прокуратура Центрального района Тулы обратились супруги-пенсионеры, которые в долгое время жили и работали в Туркменистане. Они пожаловались на нарушение их законных прав при назначении пенсии.

В ходе проверки сотрудники ведомства выяснили, что расчёте трудового стажа чиновники Соцфонда не учли периоды их работы в Республике Туркменистан и необоснованно требовали подтверждающие документы от профильных государственных органов Республики.

Чтобы защитить права пожилых супругов, прокурор района подал в суд исковые заявления. В результате суд обязал чиновников включить в страховой стаж периоды трудовой деятельности супругов в Республике Туркменистан – 11 и 17 лет соответственно, а также произвести перерасчет пенсии с момента её назначения в октябре 2021 года.