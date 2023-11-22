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Оформляя тулякам пенсию, чиновники не учли почти 30 лет трудового стажа
Фото из архива Myslo

Оформляя тулякам пенсию, чиновники не учли почти 30 лет трудового стажа

Исправить ситуацию помогли сотрудники районной прокуратуры.

Прокуратура Центрального района Тулы обратились супруги-пенсионеры, которые в долгое время жили и работали в Туркменистане. Они пожаловались на нарушение их законных прав при назначении пенсии.

В ходе проверки сотрудники ведомства выяснили, что расчёте трудового стажа чиновники Соцфонда не учли периоды их работы в Республике Туркменистан и необоснованно требовали подтверждающие документы от профильных государственных органов Республики.

Чтобы защитить права пожилых супругов, прокурор района подал в суд исковые заявления. В результате суд обязал чиновников включить в страховой стаж периоды трудовой деятельности супругов в Республике Туркменистан – 11 и 17 лет соответственно, а также произвести перерасчет пенсии с момента её назначения в октябре 2021 года.

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Фотограф:
вчера, в 21:21 +3
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