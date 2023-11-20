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В Узловском районе выделят 307,1 млн на реконструкцию систем канализации
Фото из архива Myslo

В Узловском районе выделят 307,1 млн на реконструкцию систем канализации

Реконструкция пройдет в поселках Дубовка, Партизан и Брусянском.

В Узловском районе Тульской области реконструируют системы канализации в нескольких населенных пунктах. Об этом сообщает RosTender.info.

Подрядчика определят по итогам конкурса. Прием заявок на участие открыт до 4 декабря. С победителем заключат контракт на 307,1 млн рублей. 

Согласно проекту реконструкция пройдет на пяти станциях, три из которых расположены в поселке Дубовка, остальные — в поселках Партизан и Брусянском. Общая протяженность трассы составит 14,3 км. Работы завершатся к середине сентября 2024 года.
 

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