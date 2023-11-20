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В Тульской области 7,6% работников получают зарплату выше 100 тыс. рублей
Фото из архива Myslo

В Тульской области 7,6% работников получают зарплату выше 100 тыс. рублей

Статистику по регионам озвучили аналитики РИА «Новости».

Лидером среди регионов с высокими зарплатами на протяжении четырех лет остается Чукотский автономный округ, где более половины работников получают 100 тысяч рублей. Большая доля низкооплачиваемых работников отмечена в Чеченской Республике — 35,6 процента, в Республике Ингушетия — 34,1 процента и Республике Дагестан —32,2 процента. Такие результаты рейтинга, который представили аналитики РИА «Новости».

Оценка доли работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей и ниже 20 тысяч рублей производилась на основе данных официальной статистики по средним чистым зарплатам за 12 месяцев (с сентября 2022 года по август 2023 года) и распределении заработной платы по крупным и средним организациям.

Тульская область в рейтинге заняла 36-е место. Согласно исследованию в нашем регионе 7,6% работников получают зарплату более 100 тыс. рублей. 11,2% работающих туляков — ниже 20 тыс. рублей.

Полный рейтинг — по ссылке.

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