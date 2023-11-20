Жители Пролетарского района пожаловались на вышку сотовой связи рядом с детской площадкой

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В редакцию Myslo обратились жители домов по улицам Дементьева и Немцова в Пролетарском округе. Они возмущены тем, что без согласования с ними рядом с детской площадкой установили вышку сотовой связи.

— Сооружение находится вблизи жилых домов, в водоохраной зоне Щегловского ручья и в рекреационной зоне парка «Березовая роща». По нашему мнению, его размещение нарушает действующее градостроительное и земельное законодательство: в зоне рекреации возможно размещение объектов не выше 5 м, — сказано в обращении туляков в прокуратуру.

Они подчеркивают: боятся, что вышка будет оказывать воздействие на население электромагнитным излучением.

Жители просят остановить строительные работы и переставить вышку в другое место с учетом требований законодательства и мнения жителей.

Итоговое решение — за Роспотребнадзором.

За комментарием Myslo обратился в администрацию Тулы.

— Распоряжение выдано для размещения антенно-мачтового сооружения, которое представляет собой металлическую опору без размещенных на ней радиоэлектронных средств связи. Размещение средств связи не относится к полномочиям администрации города Тулы. Установка оборудования радиоэлектронных средств допускается после получения операторами связи санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора, — прокомментировали в пресс-службе.

Получается, что администрация города может дать согласие на установку металлоконструкции без связи, а что будет дальше — решает санитарное ведомство. Как принималось решение об установке телевышки вблизи многоэтажки? Myslo отправил запрос в Роспотребнадзор.

В данный момент, по информации жителей, прокуратура начала рассматривать их обращение.