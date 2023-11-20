Тульские поисковики ищут семью красноармейца-орденоносца

Поисково-исследовательский отряд «Память» ищет родственников красноармейца Ивана Васильевича Зимина, 1896 года рождения. Он родился в д. Калчевка Мелеховского сельсовета Лаптевского (ныне – Ясногорский) района Тульской области.
Иван Зимин был призван в армию в январе 1942 года Лаптевским райвоенкоматом, проходил службу в 12-й штурмовой инженерно-саперной бригаде 690-го стрелкового полка 126-й стрелковой дивизии.
В октябре 1943 года красноармеец Зимин отличился в боях за Мелитополь и был награждён медалью «За отвагу», а позже, в декабре, получил орден Красной Звезды.
Если вам что-либо известно о семье Ивана Зимина, звоните по телефону: 8(905)626-87-79.