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Тульские поисковики ищут семью красноармейца-орденоносца

Тульские поисковики ищут семью красноармейца-орденоносца

Иван Васильевич Зимин в годы Великой Отечественной войны служил в 126-й стрелковой дивизии.

Поисково-исследовательский отряд «Память» ищет родственников красноармейца Ивана Васильевича Зимина, 1896 года рождения. Он родился в д. Калчевка Мелеховского сельсовета Лаптевского (ныне – Ясногорский) района Тульской области.

Иван Зимин был призван в армию в январе 1942 года Лаптевским райвоенкоматом, проходил службу в 12-й штурмовой инженерно-саперной бригаде 690-го стрелкового полка 126-й стрелковой дивизии.

В октябре 1943 года красноармеец Зимин отличился в боях за Мелитополь и был награждён медалью «За отвагу», а позже, в декабре, получил орден Красной Звезды.

Если вам что-либо известно о семье Ивана Зимина, звоните по телефону: 8(905)626-87-79.

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