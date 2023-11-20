В Туле полицейские задержали наркокурьеров-гастролёров из Калужской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

У них изъяли 60 свертков с порошком. Ещё 800 граммов наркотиков были найдены по месту жительства задержанных.

В Туле, рядом с Павшинским мостом сыщики задержали 36-летнюю жительницу Калужской области и её 20-летнего племянника. У них были изъяты 60 свёртков с порошком светлого цвета внутри. Родственники рассказали, что приехали в Тулу для распространения наркотиков и до задержания успели сделать 10 «закладок».

По месту жительства закладчиков полицейские нашли около 800 граммов разных синтетических наркотиков, упаковочный материал и весы. Кроме того, у наркоторговцев была изъята иномарка, на которой они перевозили запрещённый товар. Машину женщина купила на деньги, вырученные от продажи наркотиков.

В пресс-службе тульского УМВД уточнили, что задержанные почти два года распространяли амфетамин, мефедрон и таблетки МДМА в Московской, Калужской и Тульской областях. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Фигурантам грозит ещё одна статья – «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»???????. Они заключены под стражу.