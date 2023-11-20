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Семью из Варваровки терроризирует неадекватный сосед

Семью из Варваровки терроризирует неадекватный сосед

Плюет в спину, нападает в подъезде, пристает к ребенку... Что делать, если по соседству живет нездоровый человек?

Семья Ирины Романовой купила квартиру в Варваровке 7 лет назад. И правило «Не выбирай дом, выбирай соседей» не сработало — неадекватный сосед появился здесь только через год.

— Он поселился в квартире прямо над нами, — рассказывает Ирина Романова. — Мужчине хорошо за сорок, он инвалид, живет один. Неприятности начались практически сразу, как только он появился в нашем доме. Сначала он просто шумел — то ли гимнастикой занимался в квартире, то ли что, по трубам стучал без повода, прыгал. Мы не возмущались: мало ли, что там у человека за дела.

По словам Ирины, потом сосед начал вести себя так, что оставлять это без ответа было уже невыносимо.

Ирина Романова

— Он стал подходить к нам в подъезде и на улице. Пройдет мимо, толкнет мужа плечом. Тот молчал — не драться же с инвалидом! Или так: мы идем по улице, подходит сзади и «харкает» в спину. По-другому не скажешь. Муж вызывал полицию, но нам доходчиво объяснили, что наш сосед нездоров. И трогать его нельзя — посадят. Да и бессмысленно: ему ничего не будет. 

Сосед улучал момент, подходил к нам и орал на нас с мужем: «Ага! Идет с богатым папиком!» Обвинял меня в том, что я продала каких-то поросят, что-то ему не отдала… Угрожал, обещал прибить. Как потом рассказал нам наш участковый, мужчина меня упорно с кем-то путает.

А сосед тем временем стал провоцировать семью еще изощрённее. Начал бросаться на их машину. По словам Ирины, ей пришлось купить видеорегистратор, чтобы в случае чего иметь под рукой железные доказательства.

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Кадр с видеорегистратора: сосед мчится к машине, чтобы броситься на капот.

— У нас двое детей, их сосед тоже задирает, — говорит Ирина. — Толкает, плюется. У нас возле Варваровки есть пруд. Если я лежу загораю, он тут как тут, обязательно перешагнет через меня.

Как жить в таких условиях?! Однажды мы с мужем в выходной были дома, входная дверь была закрыта, но не заперта на замок. Сосед просто вошел и стал ходить по квартире с палкой. Снова пришлось вызывать полицию. А толку-то что?

По словам Ирины, однажды сосед подкараулил ее в подъезде и напал сзади.

— Я давно уже хожу и оглядываюсь, даже баллончик себе купила для самообороны, — говорит Ирина. — В тот вечер я возвращалась домой, сосед шел за мной. Я вошла в подъезд и буквально кожей почувствовала, что он сейчас кинется на меня. Начала подниматься по ступенькам — и он схватил меня! Повалил на пол. Там в подъезде стояла деревянная лопата снеговая, я пыталась отбиваться ей.

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Он тащил меня наверх за капюшон. Я никак не могла с ним совладать. Но кое-как удалось освободиться. Я накануне выписалась из больницы после двухмесячного лечения, только после курса химиотерапии. Тут же дома вызвала скорую и полицию. У меня давление подскочило до 220…

Приехавшие сотрудники полиции посоветовали Ирине ехать фиксировать побои. Что она и сделала.

— Обещали дело завести. Но все равно одно твердили: «Он же инвалид!» Ну я тоже инвалид — и что? Ему можно так себя вести, а я должна думать, как бы меня не посадили за него? В итоге дела никакого, конечно, не было. Знаю, что соседа направляли полечиться. Он, к слову, от лечения не отлынивает, сказали — лечится. После этого наступает затишье. А потом снова обострение. 

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Корреспондентам Myslo сосед Ирины дверь не открыл, сообщив, что ему запрещено разговаривать, потому что он находится под наблюдением «невропатологов из РЖД». 

— Страшно то, что его могут отправить на принудительное лечение, только если он кого-то убьет. Он часто крутится возле детского сада — вот что ему там нужно? Что у него на уме? — говорит Ирина. 

В пресс-службе УМВД по Тульской области на запрос Myslo ответили, что о ситуации в Варваровке знают. Мужчина действительно нездоров, но полицейские здесь могут действовать только ситуативно: вызвали участкового — тот приедет и зафиксирует обстоятельства, проведет беседу с беспокойным соседом. И в случае необходимости примет меры для привлечения виновного к установленной законом ответственности.

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Нужно решение суда

О том, чего ждать от такого соседа и что можно сделать в такой ситуации, мы поговорили с главным врачом ТОКПБ № 1 им. Н. П. Каменева Львом Лосевым.

Лев Лосев

— Если человек ведет себя неадекватно, его соседи не чувствуют себя в безопасности и полагают, что подобное поведение обусловлено психическим заболеванием, они имеют право подать заявление психиатру по месту жительства. Врач посетит человека, оценит его состояние и необходимость госпитализации. Госпитализация в психиатрический стационар без согласия пациента проводится по решению суда и возможна только в том случае, если состояние пациента тяжелое, а его поведение создаёт непосредственную опасность для самого пациента или окружающих.

Лицо, страдающее психическим расстройством, может быть ограничено в своих правах на основании решения суда.

— Обратиться в суд с заявлением о признании человека недееспособным или ограниченно дееспособным в связи с психическими расстройствами могут члены семьи, близкие родственники (родители, дети, братья, сестры), орган опеки и попечительства по месту жительства больного или медицинская организация, в которой он проходит лечение.

В зависимости от решения, принятого судом, пациенту может быть назначен попечитель или опекун. Опекун или попечитель взрослого, лишенного или ограниченного в дееспособности, обязан проживать вместе с подопечным лишь в случае, если тот не способен самостоятельно обслуживать себя и обеспечивать свои базовые потребности. 

Согласно ч. 3 ст. 39 ГК РФ в случаях ненадлежащего выполнения опекуном или попечителем своих обязанностей, в том числе при использовании им опеки или попечительства в корыстных целях или при оставлении подопечного без надзора и необходимой помощи, орган опеки и попечительства может отстранить опекуна или попечителя от исполнения этих обязанностей и принять меры для привлечения его к установленной законом ответственности.

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сегодня, в 17:40 0
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