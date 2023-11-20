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Больше 670 тысяч жителей Тульской области привились от гриппа
Фото из архива Myslo

Больше 670 тысяч жителей Тульской области привились от гриппа

Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

В Тульской области продолжается прививочная кампания против гриппа. За счет федерального бюджета в регион поступило 570030 доз вакцины «Совигрипп» и 105520 доз четырехвалентной вакцины «Ультрикс Квадри».

За счет областной казны закуплено 9326 доз вакцины «Гриппол плюс». Она применяется для иммунизации взрослого населения, не входящего в группы риска. По состоянию на 17 ноября прививку сделали 670386 туляков, 119850 из которых – дети.

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Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает: важно прививаться именно сейчас, до начала эпидсезона гриппа. Оптимальный срок вакцинации от гриппа – сентябрь-ноябрь. Эпидемиологическая ситуация в регионе благополучная, отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии.

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сегодня, в 18:35 0
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