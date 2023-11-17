В Туле запустили автобусы по новому маршруту до онкоцентра

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От онкодиспансера в Глушанках до онкоцентра на Калужском шоссе теперь можно доехать на маршруте № 10.

С 17 ноября начал работу новый маршрут общественного транспорта № 10. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации.

Напомним, новый маршрут соединит новый онкоцентр на Калужском шоссе и областной онкологический диспансер в Глушанках. Сейчас проводится конкурс на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по данному маршруту. Транспорт должен ходить каждые 15-20 минут.

Накануне в минздраве Тульской области рассказали, на чем можно добраться до нового онкоцентра, расположенного на Калужском шоссе. Планируется, что он откроется в середине декабря.