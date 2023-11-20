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Задел высоковольтный провод: в Тульской области рыбака убило током
Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области

Задел высоковольтный провод: в Тульской области рыбака убило током

Мужчина скончался на месте происшествия.

В Тульской области Следственный комитет расследует уголовное дело по факту смерти мужчины — п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 

Происшествие случилось еще в августе 2023 года. Следствием установлено, что 30 числа потерпевший воспользовался услугами платной рыбалки на территории одного из прудов в Веневском районе. Проходя по берегу, рыбак задел провисший высоковольтный электропровод, в результате его ударило током. Мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе расследования уголовного дела следователь установил причастность к совершению преступления организатора услуг по платной рыбалке.

— Обвиняемый ненадлежащим образом осуществлял эксплуатацию электроустановок и линии электропередачи, находящихся на его территории, вследствие чего одна из опор наклонилась к земле, и произошло провисание электропроводов, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Организатору рыбалки предъявлено обвинение. Он заключен под стражу. 

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначили судебные экспертизы, изъяли необходимую документацию.

сегодня, в 14:27 0
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