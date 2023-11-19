Туляки сдавали Географический диктант

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Участники отвечали на вопросы по географии России, более половины которых создаются любителями географии.

19 ноября в нашем регионе прошла Международная просветительская акция «Географический диктант — 2023». Министр образования Тульской области Оксана Осташко приветствовала участников диктанта на площадке Гимназии № 11 им. Александра и Олега Трояновских.

«Географический диктант — это возможность проверить знания, расширить свой кругозор и узнать больше о природных достопримечательностях и богатствах нашей великой России. Это ещё один повод испытать гордость за свою страну», — сказала Оксана Осташко.

Географический диктант проводит Русское географическое общество с 2015 года. Участники отвечают на вопросы по географии России, более половины которых создаются любителями географии-участниками международного конкурса «Напиши свой вопрос для Географического диктанта».

В Тульской области работало порядка 50 площадок для участия в Географическом диктанте. Ответить на вопросы также можно дистанционно на сайте. На 40 вопросов отводится 45 минут.