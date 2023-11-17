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На международной выставке-форуме «Россия» купили более 2,5 тонны тульских пряников
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На международной выставке-форуме «Россия» купили более 2,5 тонны тульских пряников

Таковы результаты за неделю работы мероприятия.

На ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия» работает Универмаг отечественных брендов. Его посетители могут познакомиться с товарами и изделиями народных художественных промыслов всех регионов страны.

Тульская область представляет более 30 наименований товаров и свыше 1000 товарных позиций, среди которых пряники и пастила, самовары и гармони, филимоновская игрушка и изделия из керамики ручной работы, косметика, авторские сувениры и канцтовары.

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За первую неделю работы торгового пространства продажи пряников компании-участника проекта «Сделано в Тульской области» превысили 2,5 тонны.

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— Тула — это и оружейная, и самоварная, и пряничная столица России. Неслучайно одним из наиболее популярных мастер-классов на стенде региона является роспись лакомства, который можно забрать с собой. По поручению губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина экспозиция Тульской области насыщена интерактивными возможностями, а программа активностей постоянно обновляется. Познакомиться с регионом можно и в Доме Российской Кухни, где представлена тульская гастрономия, — сказала заместитель министра экономического развития региона Лариса Соломатина.

В воскресенье, 19 ноября, с 12 до 15 часов в Универмаге пройдёт дегустация пряников одного из тульских производителей.

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Тульские сладости на открытии Дома Российской Кухни уже попробовали более 500 человек. Кондитеры угостили гостей выставки 25-килограммовым и новинкой — прянично-пастильным тортом «Тула», объединившим главные вкусы региона.

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сегодня, в 13:39 0
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