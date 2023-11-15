Фото пресс-службы правительства Тульской области

А еще приготовили необычную новинку — прянично-пастильный торт «Тула».

На выставке-форуме «Россия» тульские мастера представили гигантский пряник. Сладкий символ Тульского края весом 25 кг смогли попробовать более 500 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Кондитеры дали возможность всем желающим продегустировать необычную новинку — прянично-пастильный торт «Тула».

Новое лакомство объединило два самых главных вкуса региона: тульского пряника и пастилы.

Помимо нашего региона, уникальные традиционные блюда в гастрономическом пространстве «Дома Российской Кухни» на ВДНХ представили еще 10 городов России.

Читайте также по теме:

Международная выставка «Россия»: хотите узнать Россию — начните с Тулы