На выставке-форуме «Россия» тульские мастера представили гигантский пряник. Сладкий символ Тульского края весом 25 кг смогли попробовать более 500 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Кондитеры дали возможность всем желающим продегустировать необычную новинку — прянично-пастильный торт «Тула».
Новое лакомство объединило два самых главных вкуса региона: тульского пряника и пастилы.
Помимо нашего региона, уникальные традиционные блюда в гастрономическом пространстве «Дома Российской Кухни» на ВДНХ представили еще 10 городов России.
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