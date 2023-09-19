Официально: Руслан Бутов стал главой администрации города Новомосковска

Собрание депутатов рассмотрело кандидатуры на должность главы администрации муниципального образования город Новомосковск. Конкурсная комиссия внесла на рассмотрение две кандидатуры — Руслана Бутова и Максима Щербакова.

Кандидаты в своих выступлениях представили программы социально-экономического развития города. Депутаты отдали предпочтение Руслану Бутову. Напомним, с 2015 года он возглавлял администрацию МО город Донской.

Бутов сменил на посту Алексея Бирюлина.

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