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Официально: Руслан Бутов стал главой администрации города Новомосковска

Официально: Руслан Бутов стал главой администрации города Новомосковска

Собрание депутатов рассмотрело кандидатуры на должность главы администрации муниципального образования город Новомосковск.

Собрание депутатов рассмотрело кандидатуры на должность главы администрации муниципального образования город Новомосковск. Конкурсная комиссия внесла на рассмотрение две кандидатуры — Руслана Бутова и Максима Щербакова.

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Кандидаты в своих выступлениях представили программы социально-экономического развития города. Депутаты отдали предпочтение Руслану Бутову. Напомним, с 2015 года он возглавлял администрацию МО город Донской.

Бутов сменил на посту Алексея Бирюлина.

 

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