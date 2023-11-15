  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тулячка поборется за миллион в кондитерском шоу «Король десертов» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тулячка поборется за миллион в кондитерском шоу «Король десертов»
Фото пресс-службы телеканала «Пятница!»

Тулячка поборется за миллион в кондитерском шоу «Король десертов»

Анна Серебрякова пришла на проект, чтобы исполнить свою мечту — открыть кондитерскую мастерскую.

На телеканале «Пятница!» продолжается второй сезон шоу кондитерских рекордов «Король десертов» со звездным кондитером Ренатом Агзамовым. Участники сражаются за его Кубок и миллион рублей. 

В новом выпуске приняла участие Анна Серебрякова из Тулы. Анна — кондитер и художник. Женщина любит делать съедобные цветы из зефира, шоколада и мастики.

— Я пришла на проект, чтобы исполнить свою мечту — открыть кондитерскую мастерскую, — сказала Анна.

Как сообщает пресс-служба телеканала «Пятница», самый сильный кондитер выпуска попадет в финал, где вместе с другими участниками установит сладкий мировой рекорд.

Удастся ли тулячке пройти все кулинарные испытания, можно увидеть 15 ноября в 22.00.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 09:41 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
шоу Король десертов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Этой зимой теплее в своем доме»: в Туле пройдет первый Фестиваль недвижимости
«Этой зимой теплее в своем доме»: в Туле пройдет первый Фестиваль недвижимости
На ул. Рязанской нарушитель ПДД едва не спровоцировал аварию
На ул. Рязанской нарушитель ПДД едва не спровоцировал аварию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.