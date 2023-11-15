Тулячка поборется за миллион в кондитерском шоу «Король десертов»

Фото пресс-службы телеканала «Пятница!»

Анна Серебрякова пришла на проект, чтобы исполнить свою мечту — открыть кондитерскую мастерскую.

На телеканале «Пятница!» продолжается второй сезон шоу кондитерских рекордов «Король десертов» со звездным кондитером Ренатом Агзамовым. Участники сражаются за его Кубок и миллион рублей.

В новом выпуске приняла участие Анна Серебрякова из Тулы. Анна — кондитер и художник. Женщина любит делать съедобные цветы из зефира, шоколада и мастики.

— Я пришла на проект, чтобы исполнить свою мечту — открыть кондитерскую мастерскую, — сказала Анна.

Как сообщает пресс-служба телеканала «Пятница», самый сильный кондитер выпуска попадет в финал, где вместе с другими участниками установит сладкий мировой рекорд.

Удастся ли тулячке пройти все кулинарные испытания, можно увидеть 15 ноября в 22.00.