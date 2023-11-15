Тульских пенсионеров приглашают заняться актерским мастерством

Раз в неделю один из залов Тульской областной научной билиотеки на ул. Тургеневской, 48 наполняется творчеством: пенсионеры приходят на занятия по актерскому мастерству к исследователю современного театра актрисе Полине Шатохиной и погружаются в незабываемую атмосферу. Здесь нет места стеснению и зажатости: все посетители кружка в равных условиях, никто из них не оканчивал профессиональных вузов и колледжей, все, что нужно им для занятий, – желание.

Пока здесь не учат роли и не ставят спектакли. Задача преподавателя на первом этапе – дать участникам возможность раскрыться, научиться говорить и слушать, понимать себя и позволить творить. Большинство упражнений направлено на говорение и работу с телом. Конечно, о сильных нагрузках речь не идет – все задания доступны любому пенсионеру без специальной подготовки.

По словам посетителей театрального кружка, все, что дают на занятиях, не только помогает раскрыться, но и положительно влияет на здоровье и мироощущение.

Лилия Шумейко – До этого в театральном кружке я занималась только в школе, тогда и стихи читала, и роли учила. А потом всю жизнь работала бухгалтером, было не до этого. Сейчас же, когда увидела объявление о наборе на занятия актерским мастерством для взрослых, не раздумывала. Я не фантазирую о ролях, которые хочу сыграть. Творчество для меня – возможность самореализации и терапии. как в физическом, так и в психологическом плане. За месяц занятий результат уже ощутила: стала меньше контролировать пространство и близких, спокойнее относиться к негативным моментам. Разве это не здорово?

Наталья Кузьминова – Вообще, я очень активный пенсионер. В соцсети «ВКонтакте» подписана на несколько сообществ, в которых выкладывают расписание интересных событий. И вот месяц назад увидела там фотографию любимой актрисы Полины Шатохиной. Думала, ну может, встреча со зрителями, схожу. А тут оказался целый театральный кружок! Мне очень нравится заниматься. Одно из первых упражнений заключалось в том, что нужно было выбрать тему и говорить на нее без остановки. Знаете, какая у меня была тема? Теплая подушка! Пришлось как следует постараться, чтобы говорить о ней долго. Кажется, что ничего сложного, но такие занятия необходимы для моего возраста, они для здоровья полезны. Так что советую всем приходить. Я знаю, что некоторые стесняются, думают, что будут чувствовать себя не в своей тарелке. Не бойтесь. У нас тут хорошая уютная атмосфера, все получится!

Такой же позитивный настрой на занятиях и у руководителя театрального кружка Полины Шатохиной. Она уверена: то, что театр считают делом молодых, – полнейшая глупость. Искусство полезно в любом возрасте.

Полина Шатохина, практик, исследовательница современного театра – Начинать никогда не поздно! Более того, сейчас есть форматы театров, в которых человек воспринимается как носитель своего жизненного опыта. Это тоже очень интересно. Театр вообще давно мыслит себя как пространство для социальных изменений. У нас на занятиях в планах пока нет конкретного проекта, но нам важны встречи. Мы пытаемся разобраться, как говорить, как слушать, как двигаться. Все это важно в синтезе. И кстати, если говорить о возрасте: моя программа не отличается от тех, что я даю подросткам. Это еще раз доказывает: театр – вне возраста.

К занятиям по актерскому мастерству для взрослых еще можно присоединиться. Актуальное расписание занятий на неделю есть в сообществе Тульской областной научной библиотеки «ВКонтакте»: vk.com/tulaonb.

Театральный кружок – один из проектов большой региональной программы «Тульское долголетие», стартовавшей по инициативе губернатора Алексея Дюмина. В нее вовлечено более 300 000 представителей серебряного возраста.

Татьяна Рыбкина, министр культуры Тульской области:

Татьяна Рыбкина, министр культуры Тульской области – Учреждения культуры глубоко погружены в проект «Тульское долголетие». Сейчас в регионе есть курсы компьютерной, правовой, финансовой грамотности, творческие коллективы и клубные формирования для пожилых людей. Мероприятия проходят во всех районах Тульской области, в ДК, в библиотеках и других учреждениях культуры повсеместно. Только за первые три квартала 2023 года на занятия в разные творческие формирования пришли восемь тысяч человек. Радует, что это не только вокал и прикладное искусство, но и хореографические студии, театральные кружки – объединения, занятиях в которых требуют активности. Наши пенсионеры хотят развиваться в творчестве, и это приятно!

Перечень занятий в рамках проекта «Тульское долголетие» постоянно расширяется в зависимости от запроса аудитории. Найти полное расписание мероприятий в вашем населенном пункте можно на сайте проекта: dolgoletie71.ru.