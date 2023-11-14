В Туле пройдёт кастинг в региональную сборную команду КВН

Попробовать свои силы в юморе и представить авторские шутки компетентному жюри смогут все желающие.

В пятницу, 17 ноября, в 16.00, в молодёжном центре «Родина» пройдёт кастинг в региональную сборную КВН.

Командам-претендентам предлагается подготовить номер длиной не более 4 минут, а также снять выступление в одном из традиционных «кавээновских» форматов: СТЭМ, «домашка» и т. д., загрузить видео на файлообменник и прислать организаторам.

Стать частью Сборной Тульской области могут и самостоятельные авторы, выступающие в различных жанрах, включая вокал и танцы. Главное – заинтересовать зрителя и превратить свой талант в яркую фишку тульской сборной.