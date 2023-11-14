В Ефремовском районе открыли новую дорогу длиной 5,5 км

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Игорь Сиунов принял участие в открытии подъездной дороги от автодороги «Рязань – Ряжск – Александр Невский – Данков – Ефремов». Длина построенного участка – 5,5 км.

Новая дорога позволит мясоперерабатывающему предприятию ускорить доставку сырья и транспортировку готовой продукции. Строительство было завершено на месяц раньше запланированного срока.

В 2021 году губернатор Алексей Дюмин подписал соглашение о создании в Ефремове крупнейшего в России мясоперерабатывающего кластера. Этот проект принесет региону 50 млрд рублей инвестиций, более 2200 рабочих мест и производство, способное ежегодно выпускать до 450 тысяч тонн готовой продукции.

Игорь Сиунов также отметил, что главная задача госпрограммы – обеспечение круглогодичной транспортной доступности населённых пунктов и создание условий для устойчивого развития агропромышленных комплексов. С 2017 по 2022 год в Тульской области реконструировано 9 дорог общей протяженностью более 35 км и построено 5 дорог длиной более 10 км.