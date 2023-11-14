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В центре Тулы маршрутка столкнулась с кроссовером: пострадали 6 человек
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В центре Тулы маршрутка столкнулась с кроссовером: пострадали 6 человек

Всё произошло вечером 14 ноября, примерно в 19 часов 15 минут.

По словам очевидцев, на проспекте Ленина, между остановками «Университет» и «ул. Мира», Mitsubishi Outlander столкнулся с микроавтобусом, следовавшим по маршруту № 62.

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В областном минздраве уточнили, что медики прибыли на место через 7 минут. В аварии пострадали 6 человек из которых 4 детей. Все пострадавшие доставлены в больницу скорой помощи, осмотрены, им оказана медпомощь. Госпитализация никому не потребовалась. 

UPD. Публикация обновлена в 20.45, добавлена информация от минздрава Тульской области.

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