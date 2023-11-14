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Где в Туле погулять с собакой: новые адреса
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo. Галерея - фото администрации Тулы.

Где в Туле погулять с собакой: новые адреса

В городе приступили к обустройству пяти новых площадок для выгула собак.

Пять объектов выполняют по программе «Формирование современной городской среды» за счет выделения из бюджета дополнительных средств. 

Новые площадки для выгула собак находятся по следующим адресам:

  • пр. Ленина, 151,
  • ул. Приупская, 30,
  • между ул. Хворостухина и ул. Батищева, 22,
  • ул. Ряжская (за домом 21 по ул. Галкина),
  • ул. Максимовского (за домом 10 по ул. Максимовского).
Галерея
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Подрядчик уже приступил к работам. На объектах удалят поросль, уложат плиткой подходы к площадкам, обустроят покрытие (посев газона), установят ограждение, оборудование (мостик, балансир, нора, бревно, барьер средний и малый), скамейки и урны. 

Работы готовы на 50%. Завершить благоустройство объектов планируют до конца ноября.
 

 
сегодня, в 12:13 −1
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