Где в Туле погулять с собакой: новые адреса

Пять объектов выполняют по программе «Формирование современной городской среды» за счет выделения из бюджета дополнительных средств.

Новые площадки для выгула собак находятся по следующим адресам:

пр. Ленина, 151,

ул. Приупская, 30,

между ул. Хворостухина и ул. Батищева, 22,

ул. Ряжская (за домом 21 по ул. Галкина),

ул. Максимовского (за домом 10 по ул. Максимовского).

Подрядчик уже приступил к работам. На объектах удалят поросль, уложат плиткой подходы к площадкам, обустроят покрытие (посев газона), установят ограждение, оборудование (мостик, балансир, нора, бревно, барьер средний и малый), скамейки и урны.

Работы готовы на 50%. Завершить благоустройство объектов планируют до конца ноября.

