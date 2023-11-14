Какие изменения ждут выпускников-2024 при сдаче ЕГЭ по математике

По словам министра, 1 сентября 2023 года принят порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х и 11-х классов. Этот порядок разрабатывается и регламентируется Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

— Значительных изменений для выпускников в этом году процедура не предусматривает, — успокоила Оксана Осташко. — На что выпускникам и родителям необходимо в этом году обратить внимание: напомню, для получения аттестата о среднем образовании выпускники 11-х классов должны получить зачёт за итоговое сочинение либо изложение, успешно, то есть без двоек, завершить обучение. А также преодолеть минимальный порог на ЕГЭ по обязательным предметам — русскому языку и математике. При этом у выпускников 11-х классов есть возможность выбора одного из уровней ЕГЭ по математике — базовой либо профильной. Это традиционная процедура. Выбор экзаменов государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ предусматривает не только оценку по окончании школы, но и также необходим нашим выпускникам для поступления в высшие учебные заведения. Поэтому и выбор предметов ребята делают в соответствии с тем профилем, с тем направлением подготовки, куда планируют поступать после 11-го класса.

Девятиклассникам, чтобы получить аттестат об основном общем образовании, необходимо получить зачёт за итоговое собеседование, успешно завершить обучение и сдать на положительные оценки экзамены по четырем предметам — двум обязательным (русский язык и математика) и двум по выбору.

Для участия в экзаменах нужно подать заявление в своей образовательной организации:

— на сдачу ЕГЭ до 1 февраля 2024 года,

— на сдачу ОГЭ до 1 марта 2024 года.

Для выпускников прошлых лет, желающих сдать ЕГЭ, определены места регистрации в муниципалитетах. Туда нужно подать заявление на прохождение испытания.

Информация о местах регистрации будет размещена на сайте министерства образования Тульской области.

После указанных дат (для одиннадцатиклассников — 1 февраля и для девятиклассников — 1 марта) перечень указанных в заявлении экзаменов можно изменить только при наличии уважительной причины и подтверждающих документов.

— В соответствии с новым порядком это условие не касается уровня ЕГЭ по математике. Это главное нововведение для выпускников этого года. Теперь изменить уровень ЕГЭ по математике с базового на профильный и наоборот можно, не предоставляя подтверждающих документов. И сделать это можно не позднее чем за 2 недели до проведения экзамена, — пояснила министр образования Тульской области.

Заявление необходимо подавать в государственную экзаменационную комиссию. То есть если выпускник принял решение не поступать в вуз, а до 1 февраля выбрал сдачу профильной математики, то за 2 недели до проведения экзамена он может подать заявление в государственную экзаменационную комиссию и поменять уровень ЕГЭ по математике на базовый. И наоборот.

Предусмотрено три периода проведения экзаменов — досрочный, основной и дополнительный.

— Ещё одно изменение касается выпускников прошлых лет, которые планируют сдавать ЕГЭ в этом году. В предыдущие годы такие участники могли сдавать ЕГЭ в досрочный период и в резервные дни основного периода. Теперь выпускники прошлых лет сдают Единый государственный экзамен только в резервные дни основного периода. Соответственно, возможности досрочной сдачи ЕГЭ у выпускников прошлых лет в этом году не будет, — предупредила Оксана Осташко.

Даты итогового сочинения и итогового собеседования перенесены с мая на апрель. В этот день сочинение или собеседование сдают ребята, которые по каким-либо причинам не смогли получить зачёт в основные даты проведения испытания.

— Ещё одно изменение нового учебного года касается медалистов. Министерство просвещения РФ утвердило порядок выдачи медалей «За особые успехи в учении». Теперь выпускники 11-х классов могут получить медали I и II степеней, — рассказала министр.

Медаль «За особые успехи в учении» I степени вручается выпускникам, имеющим итоговые оценки «отлично» по всем учебным предметам, которые изучали в школе. Также они должны получить не менее 70 баллов за ЕГЭ по русскому языку и не менее 70 баллов за ЕГЭ по одному из сдаваемых предметов.

Медаль «За особые успехи в учении» II степени вручается выпускникам, которые получили по всем учебным предметам оценки «отлично» и не более двух оценок «хорошо». Также они должны получить не менее 60 баллов за ЕГЭ по русскому языку и не менее 60 баллов за ЕГЭ по одному из сдаваемых предметов. Вот такие результаты.

Контрольно-измерительные материалы Единого государственного экзамена не претерпели особых изменений. Все они находятся в открытом банке заданий демоверсии КИМ. Ссылки на видеоконсультации разработчиков контрольно-измерительных материалов по предметам можно найти на сайте Федерального института педагогических измерений.

— Мы рекомендуем использовать официальные источники. Также информацию, которая интересует выпускников, можно найти на сайте Рособрнадзора и министерства образования Тульской области. В министерстве образования региона работает горячая линия для выпускников и их родителей: 22-40-41.