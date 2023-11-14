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Тарифы на ЖКХ в Тульской области вырастут во второй половине 2024 года

Тарифы на ЖКХ в Тульской области вырастут во второй половине 2024 года

Соответствующий документ подписан Председателем Правительства РФ.

Михаил Мишустин подписал распоряжение об индексах изменения платы за услуги ЖКХ и максимально допустимые отклонения по ним по отдельным муниципальным образованиям. 

Из документа следует, что со второй половины 2024 года в разных областях предусмотрены разные индексы. Так, в Москве это 11%, в Подмосковье — 10,7%, а в Тульской области — 9,9%. Предельно допустимое отклонение в нашем регионе — 3,6%.

Самый высокий индекс в Республике Северная Осетия-Алания (13,7%), а самый низкий — в Республике Хакасия (4%).

Сергей Стариков
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сегодня, в 11:54 −3
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