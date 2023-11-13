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Спит на полу в областной больнице: тульская прокуратура проверит семью брошенного мальчика
Фото из группы ВКонтакте "Тула.Жесть".

Спит на полу в областной больнице: тульская прокуратура проверит семью брошенного мальчика

Ранее история этого малыша разлетелась по соцсетям.

В группе соцсети «ВКонтакте» «Тула. Жесть» анонимно рассказали о трехлетнем мальчике, который один, без родителей, находится в областной детской клинической больнице. Якобы он из неблагополучной семьи, в медучреждении за ним не ухаживают — не кормят, он спит на полу.

В минздраве Тульской области прокомментировали эту информацию. По данным ведомства, малыш находится на лечении в педиатрическом отделении больницы. На фоне заболевания у него присутствуют нарушения поведенческих реакций.

— Состояние ребёнка стабильное, с положительной динамикой. За пациентом обеспечен уход медицинских работников и воспитателей, — отметили в ведомстве.

В комментариях к посту «ВК» пользователи рассказали, что родители мальчика ведут асоциальный образ жизни и их лишают родительских прав.

— Все вещи, которые на нём надеты, принесли медики от своих детей, — рассказал Евгений С. По его словам, у малыша был день рождения и медперсонал за свой счет купил ему торт.

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— Знакомая лежит в этом отделении. Всё, как обычно, не совсем так (как ранее писали в соцсетях. — Прим. авт.). Те фото (где ребенок лежит на полу. — Прим. авт.) сделаны в первый день, как мальчишку привезли. В прямом смысле голого. В каждом боксе и кровать есть и всё, что должно быть в больнице. Ребёнок привык и стал спать уже на кровати. Такое впечатление, что он дома на полу спал, — написала Ангелина А.

Как сообщили Myslo в пресс-службе прокуратуры Тульской области, ведомство проведет проверку по факту этой истории. В том числе проверят семью мальчика и условия, в которых он жил.

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