В Туле наградили победителей и призеров областных соревнований по футболу

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Торжественная церемония награждения состоялась в воскресенье, 12 ноября, в Городском концертном зале. Дмитрий Яковлев отметил, что футбол «по-прежнему остается самым массовым видом спорта», поздравил всех присутствующих со 100-летним юбилеем тульского футбола, пожелал успехов и новых побед.

Победителей и призеров определили в первенстве среди детских команд, областном этапе Всероссийского проекта «Мини-футбол — в школу», первенстве среди юношеских команд, первенстве среди ветеранов, чемпионате Тульской области среди мужских команд.

Награды получили более 500 футболистов детских, юношеских и мужских команд, ветераны и тренеры. Для гостей и участников мероприятия была организована праздничная программа.