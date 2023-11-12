Дождливо, но тепло: 12 ноября в Туле – до +10 градусов

Фото из архива Myslo

В это воскресенье, 12 ноября в регионе сохранится облачность с прояснениями. Без осадков, ветер юго-восточный, до 12 метров в секунду.

Ночью до +5 градусов. Днем ожидается юго-восточный ветер 7-12 м/с, температура воздуха от +5 до +10°С.