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Дождливо, но тепло: 12 ноября в Туле – до +10 градусов
Фото из архива Myslo

Дождливо, но тепло: 12 ноября в Туле – до +10 градусов

Синоптики обещают ветер до 12 м/с.

В это воскресенье, 12 ноября в регионе сохранится облачность с прояснениями. Без осадков, ветер юго-восточный, до 12 метров в секунду.

Ночью до +5 градусов. Днем ожидается юго-восточный ветер 7-12 м/с, температура воздуха от +5 до +10°С.

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