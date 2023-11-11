На этих выходных в Туле по Павшинскому мосту не будут ходить трамваи

Сегодня с 09:00 до 22:00 12 ноября ограничено движение трамваев на Павшинском мосту. Об этом сообщили в городской администрации.

Такие меры приняты в связи с обеспечением безопасности дорожного движения во время ремонта.

Движение трамваев № 10 и № 14 осуществляется по измененной схеме – до Московского вокзала. Для снижения негативного воздействия на транспортное обеспечение в период проводимых ремонтных работ приняты меры по увеличению выпуска автобусов:

