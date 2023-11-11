  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На этих выходных в Туле по Павшинскому мосту не будут ходить трамваи - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На этих выходных в Туле по Павшинскому мосту не будут ходить трамваи

На этих выходных в Туле по Павшинскому мосту не будут ходить трамваи

Администрация города пустила дополнительные единицы транспорта.

Сегодня с 09:00 до 22:00 12 ноября ограничено движение трамваев на Павшинском мосту. Об этом сообщили в городской администрации.

Такие меры приняты в связи с обеспечением безопасности дорожного движения во время ремонта.

Движение трамваев № 10 и № 14 осуществляется по измененной схеме – до Московского вокзала. Для снижения негативного воздействия на транспортное обеспечение в период проводимых ремонтных работ приняты меры по увеличению выпуска автобусов:
 

  • на маршруте по регулируемому тарифу № 38 на 1 единицу, 
  • на маршруте по регулируемому тарифу № 26 на 3 единицы, 
  • на маршруте по нерегулируемому тарифу № 55 на 4 единицы.
сегодня, в 16:54 0
Другие статьи по темам
Событие
трамваи
Место
Павшинский мостадминистрация Тулы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Госавтоинспекция напомнила водителю о светофоре на дублере проспекта Ленина
Госавтоинспекция напомнила водителю о светофоре на дублере проспекта Ленина
Установлена причина взрыва на улице Болдина в Туле
Установлена причина взрыва на улице Болдина в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.