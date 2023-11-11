Установлена причина взрыва на улице Болдина в Туле

Фото: соцсети.

В МЧС подтвердили факт взрыва под землей. Происшествие случилось сегодня днем в районе пересечения улиц Болдина и Макаренко.

По информации спасателей, под асфальтом произошло замыкание электрокабеля.Сотрудники МЧС продолжают работать на месте происшествия.



Причину также прокомментировали в администрации города:

– По информации АО «ТГЭС», в районе пересечения улиц Болдина и Макаренко произошло короткое замыкание на подземной кабельной линии электроснабжения. В результате несколько жилых домов остались без электроэнергии. Силами АО «Тульские городские электрические сети» оперативно были проведены работы по переключению абонентов на резервную питающую линию. В настоящее время электроснабжение объектов осуществляется в штатном режиме. Вопрос находится на контроле администрации города.

Как ранее писал Myslo, взрыв произошел сегодня днем. О нем сообщили очевидцы.