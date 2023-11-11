  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Госавтоинспекция напомнила водителю о светофоре на дублере проспекта Ленина - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Госавтоинспекция напомнила водителю о светофоре на дублере проспекта Ленина

Госавтоинспекция напомнила водителю о светофоре на дублере проспекта Ленина

Еще одному фигуранту рубрики «Накажи автохама» пришлось пообщаться с ГИБДД.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции провели административное расследование по нашей публикации «В Туле водитель „не заметил“ светофор на дублере проспекта Ленина». Водителя установили и привлекли к ответственности.

«Водитель автомобиля Mitsubishi Lаnсеr осуществил проезд на запрещающий (красный) сигнал светофора. В отношении виновника вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ „Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика“. Водителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 тысяча рублей», — сообщили корреспонденту Myslo в УГИБДД.

Сюжет: Накажи автохама
На ул. Первомайской встретили «дуэт» нарушителей
Дежурная часть
На ул. Первомайской встретили «дуэт» нарушителей
вчера, в 17:55, 15 1433 4
В Туле водителя трамвая оштрафовали за проезд на красный
Дежурная часть
В Туле водителя трамвая оштрафовали за проезд на красный
вчера, в 14:57, 9 1346 3
В Туле непринужденно прокатившийся «против шерсти» водитель получил штраф
Дежурная часть
В Туле непринужденно прокатившийся «против шерсти» водитель получил штраф
9 ноября, в 11:48, 5 1396 5
На Новомосковском шоссе встретили опасного «шашечника»
Дежурная часть
На Новомосковском шоссе встретили опасного «шашечника»
8 ноября, в 17:45, 20 1558 0
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор:
сегодня, в 17:30 −2
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячка Дарья Абрамова стала восьмикратной чемпионкой России по боксу
Тулячка Дарья Абрамова стала восьмикратной чемпионкой России по боксу
На этих выходных в Туле по Павшинскому мосту не будут ходить трамваи
На этих выходных в Туле по Павшинскому мосту не будут ходить трамваи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.