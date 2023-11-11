Госавтоинспекция напомнила водителю о светофоре на дублере проспекта Ленина

Сотрудники региональной Госавтоинспекции провели административное расследование по нашей публикации «В Туле водитель „не заметил“ светофор на дублере проспекта Ленина». Водителя установили и привлекли к ответственности.

«Водитель автомобиля Mitsubishi Lаnсеr осуществил проезд на запрещающий (красный) сигнал светофора. В отношении виновника вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ „Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика“. Водителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 тысяча рублей», — сообщили корреспонденту Myslo в УГИБДД.