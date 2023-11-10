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16-летняя кондитер Ариша из Тулы заставила Клаву Коку и Даву проглотить языки
Кадр из выпуска.

16-летняя кондитер Ариша из Тулы заставила Клаву Коку и Даву проглотить языки

Ариана Семина приняла участие в телепроекте «Здравствуй, сладкий».

В эфир телеканала «Суббота!» вышел очередной выпуск кондитерского шоу «Здравствуй, сладкий». В нем ведущие — певица Клава Кока и кондитер Нина Тарасова — оценивают сладкие шедевры участников.

В шоу приняла участие 16-летняя тулячка Ариана Семина. На дегустацию она принесла бисквитный торт с начинкой фисташка-малина и шоколадным ганашем. 

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— Я язык проглотила, вот честно, — прокомментировала Нина Тарасова, попробовав торт. 

— Это теперь мой любимый десерт, я хочу его купить, — заявила Клава Кока.

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Ведущие единогласно отправили Ариану в финал, где шесть участников боролись за звездный заказ для блогера Давы.

За три часа кондитерам нужно было приготовить десерт в стиле хоррор. С минимумом натурального сахара.

— У меня гениальная идея — я сделаю 3D-торт, — рассказывала ведущим Ариша. — Но я такой никогда не делала! Единственное, что меня пугает в фильмах ужасов, — это куклы. Поэтому я решила воплотить это в жизнь.

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Торт ведущим понравился: 

— Яркий, сочный, с кислинкой. Идеальный. Очень нежный, при этом нет приторного вкуса.

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В итоге Нина Тарасова, Клава Кока и Дава отдали победу тулячке. Полный выпуск можно посмотреть на сайте телеканала «Суббота!».

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Напомним, ранее Ариша уже принимала участие в кондитерском телешоу и дошла до суперфинала. 

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