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Сотрудники ФСБ провели обыски у тульского производителя медицинского спирта
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Сотрудники ФСБ провели обыски у тульского производителя медицинского спирта

По данным РБК, силовики проверяют документацию на крупнейших производствах спирта в России.

Со ссылкой на источник в правоохранительных органах РБК сообщает, что обыски прошли у крупнейших производителей медицинского спирта страны: АО «Флора Кавказа» из Карачаево-Черкесии, АО «Брынцалов-А» и ООО «Росбио» (Тульская область). 

По данным издания, также обыски проходят у крупных оптовиков, закупающих медицинский и пищевой спирт. Цель расследования — пресечение нелегального оборота спирта. 

По словам источника, близкого к расследованию, мероприятия проходят в Москве и области, Санкт-Петербурге, Тульской области, Карачаево-Черкессии и Северной Осетии. 

Ранее сотрудники ФСБ и ФНС выявили схемы вывода в теневой оборот этилового спирта, производимого для медицинской и парфюмерно-косметической промышленности. Эта продукция не облагается акцизом.

— Анализ изъятых документов позволит установить степень вовлеченности крупнейших производителей медицинского и пищевого спирта в схему незаконной минимизации налоговых обязательств, — приводит издание слова источника, близкого к следствию.

Фармпредприятие «Росбио» основано в 1996 году, сейчас это группа компаний. Производство находится в Санкт-Петербурге и селе Воскресенском Тульской области, на базе бывшего Воскресенского спиртзавода. Завод был основан еще в восемнадцатом веке и выпускал пищевой спирт. В середине 90-х годов спиртзавод прекратил свое существование, а 2009-м группа компаний «Росбио» выкупила заброшенные помещения и начала их восстановление. В 2014 году после жалоб местного населения на производстве была внедрена новая система очистки технологических отходов. 

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